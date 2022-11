Il ministro degli esteri di Mosca a margine del vertice Asean a Phnom Penh in Cambogia

“La regione dell’Asia-Pacifico si è sviluppata per decenni sulla base delle iniziative dell’Asean, e intorno a essa si è creata una struttura aperta, inclusiva ed egalitaria di sicurezza e cooperazione. Adesso gli Stati Uniti, i loro alleati e la Nato stanno cercando di prenderne il controllo”. Così il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, a margine del vertice Asean a Phnom Penh in Cambogia, che si tiene in un momento critico per la guerra in Ucraina.

