Il primo ministro incaricato avrà 28 giorni per formare un esecutivo

Benjamin Netanyahu riceve il mandato da primo ministro per l’ottava volta nel corso della sua lunga carriera politica: avrà 28 giorni per formare un governo. Dichiara: “Faremo di tutto per avere un esecutivo stabile, di successo, responsabile e scrupoloso che lavori per tutti i residenti dello Stato di Israele, senza eccezioni”.

