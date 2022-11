Centinaia di persone in piazza contro l'inquinamento dell'aria

(LaPresse) Manifestazione ecologista a Belgrado in Serbia: centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l’inquinamento dell’aria nella nazione balcanica e chiedere al governo di prendere misure sul tema. È solo l’ultima di una serie di proteste organizzate dal movimento ambientalista serbo, sempre più in crescita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata