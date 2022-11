Le lacrime agli occhi delle persone e le bandiere dell’Ucraina sbandierate in mezzo alla strada dopo il ritiro delle truppe russe

La città di Kherson, in Ucraina, festeggia la liberazione dall’occupazione russa mentre il giornalista di Sky News, Alex Rossi e il suo team, sono i primi ad arrivare sul luogo per documentare la notizia. Un momento di gioia estrema, le lacrime agli occhi delle persone e le bandiere dell’Ucraina sbandierate in mezzo alla strada.

