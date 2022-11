Mosca ha colpito un edificio residenziale di 5 piani, 6 morti

È di almeno 6 morti a Mykolaiv, in Ucraina, il bilancio di un attacco russo che ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Lo riferisce il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Senkevich. L’attacco a un palazzo di Mykolaiv è “la risposta cinica dello Stato terrorista ai nostri successi al fronte” ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “La Russia non rinuncia alle sue tattiche spregevoli. E noi non rinunceremo alla nostra lotta. Gli occupanti saranno chiamati a rispondere di ogni crimine contro l’Ucraina e gli ucraini” aggiunge il leader di Kiev.

