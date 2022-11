L'evento, che si ripete ogni anno l'11 novembre, celebra la Giornata dell'Armistizio

In tutto il Regno Unito e in Irlanda del Nord, la gente ha osservato un minuto di silenzio per la Giornata dell’Armistizio, che commemora la fine della Prima Guerra Mondiale. L’evento, che si ripete ogni anno l’11 novembre, è stato commemorato in Galles, Irlanda del Nord, Londra e nel National Memorial Arboretum nello Staffordshire. Nella capitale inglese, l’evento ha visto anche il Big Ben, recentemente restaurato, suonare 11 volte. La Prima Guerra Mondiale oppose gli eserciti di Francia, Impero britannico, Russia e Stati Uniti a una coalizione guidata dalla Germania, che comprendeva anche gli imperi austro-ungarico e ottomano. Quasi 10 milioni di soldati morirono, a volte decine di migliaia in un solo giorno.

