Moltissime abitazioni dichiarate inagibili

Gli strascichi dell’uragano Nicole si stanno facendo sentire in larga parte degli Stati Uniti orientali, con forti piogge che dalla Georgia fino al confine con il Canada. La Florida fa i conti con le devastazioni lasciate dall’uragano. Centinaia di persone sono state evacuate e non sanno quando potranno tornare a casa, perché molte abitazioni, al momento, sono considerate inagibili. Stessa situazione a Daytona Beach Shores e New Smyrna Beach, dove hotel e edifici alti 22 piani sono stati dichiarati inagibili dopo che l’acqua dell’oceano ha eroso le loro fondamenta.

