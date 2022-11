Foto di Kherson liberata, Ucraina: AP

L'esercito di Zelensky guadagna terreno, i russi si ritirano da Kherson. Riconquistate zone intorno a Mykolaiv

Kiev guadagna terreno continuando a riconquistare territori nella guerra d’Ucraina, dopo l’annuncio della ritirata dei russi da Kherson. Riconquistati anche i territori intorno a Mykolaiv. Gli Stati Uniti acquisteranno proiettili d’artiglieria dalla Corea del Sud; i proiettili saranno poi destinati all’Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal che cita alcuni funzionari americani. Secondo quanto viene riferito dall’agenzia Ria Novosti – che riprende il Wall Street Journal – queste consegne di munizioni sono il risultato di un “accordo segreto” tra Washington e Seoul. I tempi non sono ancora chiari. In base alle fonti del Wall Street Journal gli Stati Uniti acquisteranno circa 100mila proiettili che dovrebbero essere sufficienti all’Ucraina ad andare avanti per alcune settimane.

La denuncia: “Russi depredano durante ritirata”

“Gli invasori russi continuano a depredare gli insediamenti dai quali si stanno ritirando. Il nemico sta anche cercando di danneggiare il più possibile le linee elettriche e altri elementi dei trasporti e delle infrastrutture critiche dell’oblast di Kherson”. Lo rende noto lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sui social spiegando che “continua lo sgombero forzato dei residenti locali”. Nel villaggio di Zelenivka “il nemico ha proibito ai residenti di spostarsi all’interno dell’insediamento e sta ristrutturando il sistema delle linee difensive. A Tyahynka e Kozatsky, gli occupanti hanno minato strade ed elementi infrastrutturali”, si spiega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata