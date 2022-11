Pedro Sanchez, foto dall'archivio

La Spagna interviene sul caso Ocean Viking: "E' il modo più normale e sicuro di agire"

Anche la Spagna interviene sul caso della Ocean Viking che ha creato tensioni tra Italia e Francia, e sta provocando reazioni in tutta Europa sul tema dei migranti. “La tradizione vuole che le navi portino i migranti nel porto sicuro più vicino, li facciano sbarcare e poi da lì li trasferiscano”, questa procedura “ha funzionato molto bene”. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, in un’intervista rilascita al Periodico de España, riguardo allo sbarco dei migranti dalla Ocean Viking. “Il modo più normale, più semplice, secondo la legge del mare, è quello di andare al porto sicuro più vicino, sbarcare e trasferire rapidamente queste persone in altri Paesi”, ha aggiunto il ministro.

