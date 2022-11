Si festeggia a partire dalle ore 11:11 dell'11 novembre. Migliaia le persone in maschera

(LaPresse) Migliaia di persone in maschera hanno festeggiato l’inizio del carnevale tradizionale a Colonia, in Germania, che attira turisti da tutto il mondo. Il carnevale viene celebrato in tutte le città della Renania e di solito inizia alle ore 11:11 dell’11 novembre di ogni anno. Nel 2020 questo evento è stato ritenuto responsabile della prima ondata di Covid-19 in Germania, dopo che i partecipanti avevano festeggiato al coperto a Heinsberg. L’anno scorso alcuni carnevali sono stati limitati a causa del virus, ma quest’anno non sono previste restrizioni.

