(LaPresse) L’annuale Carnevale di Notting Hill, a Londra, è tornato nelle strade della zona ovest della capitale per la prima volta dal 2019, con decine di persone che hanno partecipato ballando al ritmo dei sound system dislocati lungo le vie del quartiere e sfilando con vestiti colorati dai colori sgargianti. Il carnevale, che celebra la cultura caraibica alla fine di agosto di ogni anno, si è svolto online per due anni a causa della pandemia: quast’anno tra il 27 e il 29 agosto si è tenuto in presenza. L’origine del carnevale risale al 1958, quando l’attivista per i diritti umani Claudia Jones iniziò a organizzare un raduno per unificare la comunità dopo una serie di attacchi a sfondo razziale contro gli indiani occidentali nel quartiere di Notting Hill, a ovest di Londra. L’evento è cresciuto da un festival che attirava alcune centinaia di persone a un’enorme festa di strada annuale, con decine di migliaia di artisti e più di 30 sound system. Durante i festeggiamenti di lunedì pomeriggio è stato osservato il silenzio per 72 secondi per commemorare le vittime del disastro dell’incendio alla Grenfell Tower, nella zona ovest di Londra, cinque anni fa.

