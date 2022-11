Il presidente turco: "La speranza è di riuscire nel nostro sforzo di mediazione e arrivare alla pace"

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accolto la scelta della Russia di ritirarsi da Kherson come una “decisione positiva” e “importante”. Parlando ai giornalisti ad Ankara, prima di partire per un vertice in Uzbekistan, Erdogan non ha voluto dire se la decisione potrebbe portare a negoziati tra Russia e Ucraina, ma ha affermato che la Turchia sta portando avanti i suoi sforzi di mediazione. “La nostra speranza è di riuscire nel nostro sforzo di mediazione e di ottenere una transizione da un mondo dominato dalla guerra a un mondo dominato dalla pace”, ha dichiarato il presidente turco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata