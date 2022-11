Il ministro degli Interni Gerald Darmanin: "Ci saranno conseguenze sulle relazioni bilaterali"

Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin dichiara che venerdì la Francia accoglierà circa 230 passeggeri della Ocean Viking nel porto militare della città di Tolone. I migranti saranno successivamente divisi tra Francia, Germania e altri Paesi europei. Darmanin critica duramente la scelta dell’Italia di non far sbarcare la nave della Ong SOS Méditerranée. “Nelle prossime ore adotteremo misure per rafforzare la sicurezza delle frontiere con l’Italia e regoleremo di conseguenza le relazioni bilaterali”, dichiara Darmanin che definisce il comportamento di Roma come “inaccettabile”. “Ci rammarichiamo che l’Italia abbia scelto di non comportarsi come uno Stato europeo responsabile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata