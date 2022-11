Il ministro ascolta il rapporto del comandante Surovikin: "La vita dei nostri soldati è la cosa più importante"

(LaPresse) – Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha ordinato il ritiro delle truppe dalla regione di Kherson attraverso il Dnepr. “Iniziate con il ritiro delle truppe e prendete tutte le misure per garantire il trasferimento sicuro di personale, armi e attrezzature attraverso il fiume Dnepr”, è l’ordine di Shoigu al comandante del gruppo congiunto delle forze russe nella regione, Sergei Surovikin, dopo aver ascoltato le valutazioni dell’ufficiale. “Le manovre verranno attuate al più presto”, dice Surovkin.

