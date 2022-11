Il portavoce del Cremlino, Peskov commenta i risultati del voto americano

La Russia commenta i risultati delle elezioni negli Stati Uniti di metà mandato e conferma che le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano.

“Naturalmente analizziamo attentamente le informazioni che arrivano – sottolinea il protavoce del Cremlino, Dmitry Peskov -. Sono importanti ma non c’è bisogno di esagerare il loro significato a breve e medio termine per le nostre relazioni bilaterali che rimarranno negative e non cambieranno nulla di essenziale”, aggiunge Peskov.

Il Cremlino si dice poi “abituato” alle accuse di ingerenza nelle elezioni americane. “Ci siamo così abituati che semplicemente non ce ne accorgiamo” rimarca il portavoce del Cremlino.

Peskov ha parlato anche dell’eventuale partecipazione del presidente russo, Vladimir Putin al G20 di Bali. “Si discutono diverse opzioni” ha tagliato corto senza aggiungere altro.

Medvedev: “Il mondo di nonno Biden sta volando via”

“Il mondo di nonno Biden sta volando via. Il sostegno agli Usa nel mondo è in diminuzione“. Lo ha detto il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, commentando le elezioni di Midterm americane.

