La vittoria contro il candidato democratico Charlie Crist lo proietta sul palcoscenico più ampio della possibile sfida per la Casa Bianca nel 2024

Come era nelle previsioni, il repubblicano Ron DeSantis è stato confermato governatore della Florida. Al suo secondo mandato, DeSantis ha sconfitto il candidato democratico Charlie Crist. La vittoria proietta DeSantis sul palcoscenico più ampio della possibile sfida per la Casa Bianca nel 2024.

Madison, Mason, and Mamie joined us as we cast our votes for freedom. ⁰⁰Proud to be your Governor — Proud to Keep Florida Free! pic.twitter.com/zExvACeRX2

— Ron DeSantis (@RonDeSantisFL) November 8, 2022