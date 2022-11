Il presidente americano: "Una scelta tra due visioni molto diverse dell'America. Ricordiamo chi siamo"

(LaPresse) Joe Biden fa la sua ultima apparizione prima delle elezioni di midterm. Il presidente degli Stati Uniti è sul palco di Bowie in Maryland per sostenere il candidato Wes Moore. “Questa elezione non è un referendum, è una scelta. Una scelta tra due visioni molto diverse dell’America. Il potere è nelle vostre mani”, dice il capo della Casa Bianca. “Non sono mai stato così ottimista sul futuro dell’America. Ricordiamo chi siamo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata