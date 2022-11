Il ministero degli Esteri replica agli Usa: "Mai trattato armi con Mosca"

La Corea del Nord ha negato di aver fornito proiettili di artiglieria e munizioni alla Russia per la guerra contro l’Ucraina, come riferito la scorsa settimana dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. “Consideriamo queste mosse degli Stati Uniti come parte del loro tentativo ostile di offuscare l’immagine della Corea del Nord nell’arena internazionale”, ha affermato un vicedirettore del ministero degli Affari Esteri militari nordcoreano in una dichiarazione rilanciata dai media statali.

“Ancora una volta chiariamo che non abbiamo mai ‘trattato armi’ con la Russia e che non abbiamo in programma di farlo in futuro”, ha affermato il vicedirettore, il cui nome non è stato reso noto dai media nordcoreani.

