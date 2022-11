Deposto fiori al Mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa

(LaPresse) – I comunisti russi hanno deposto fiori al Mausoleo di Lenin nella Piazza Rossa di Mosca per celebrare il 105° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre (il 7 novembre 1917, 25 ottobre per il calendario giuliano). Alcuni sostenitori erano in piazza con stendardi sovietici e ritratti dei leader Vladimir Lenin e Joseph Stalin.

