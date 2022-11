L'edificio è vicino al Burj Khalifa. Non si hanno notizie di feriti

(LaPresse) – Un incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino di lunedì in un grattacielo di 35 piani a Dubai, vicino al Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo. Non si hanno notizie di feriti. Il rogo nel condominio era già stato spento quando un giornalista di Associated Press ha raggiunto il posto, ma erano visibili le macchie nere lungo l’edificio, che fa parte di una serie di torri chiamate 8 Boulevard Walk di Emaar, il costruttore dell’emirato sostenuto dallo Stato.

