Facevano parte del recente scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca

I parenti hanno accolto a Donetsk, nella regione ucraina passata sotto il controllo russo, i 19 militari filorussi rilasciati nel recente scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca. Daria Morozova, commissaria per i diritti umani di Donetsk, ha affermato che 19 militari della zona sono stati rilasciati e riportati in città. Morozova ha aggiunto che quattro dei 19 sono rimasti in ospedale. Dopo una visita medica e un trattamento, tutti i soldati saranno inviati in Russia per la riabilitazione.

