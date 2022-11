Il sindaco della capitale esorta la popolazione a preparare le scorte

La capitale dell’Ucraina è a rischio blackout totale; il che significa niente elettricità, riscaldamento, acqua e comunicazioni. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko – citato da Ukraïns’ka pravda – che esorta la popolazione a preparare le scorte e a prendere in considerazione un possibile trasferimento temporaneo.

Nel frattempo c’è stato un altro attacco missilistico notturno su Zaporizhzhia, in Ucraina. Come riporta Ukrinform i russi hanno bombardato un edificio commerciale distruggendolo; una persona è morta. Dagli attacchi ne è scaturito un incendio in uno dei quartieri residenziali della città.

