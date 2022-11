Zelensky dice di aspettarsi "buone notizie per la difesa aerea" e promette: "Continueremo a liberare la nostra terra"

L’Ucraina si oppone alla presenza del presidente russo Vladimir Putin al G20 di Bali di martedì 15 e mercoledì 16 novembre. Sarebbe “un segnale assolutamente sbagliato alle élite politiche globali” e in particolare a quelle che vogliono “indossare la corona da autocrate”, ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mikhaylo Podolyak. “Il punto di non ritorno è passato. Chi commette un genocidio deve essere emarginato e isolato dal mondo civile”, ha aggiunto.

Putin’s presence at #G20 – totally wrong signal to global political elites. Especially for those who want the “crown of an autocrat”. Non-returning point was passed: whoever commits genocide in 🇺🇦 must be an outcast, isolated from civilized world. Still not too late to fix it.

