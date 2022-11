È successo nella città di Kostroma

Un incendio in un grande caffè della città russa di Kostroma ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre cinque, hanno dichiarato le autorità locali. Kostroma, una città fluviale di 270.000 abitanti, si trova a 340 chilometri a nord di Mosca. Secondo le autorità, l’incendio è scoppiato dopo che qualcuno ha usato una pistola lanciarazzi. Il Comitato investigativo russo ha dichiarato che un sospetto è stato arrestato per aver presumibilmente sparato il bengala e che anche il direttore del bar è stato trattenuto. Il tetto del locale è crollato durante l’incendio. Non è la prima volta che i fuochi d’artificio causano un incidente mortale in un locale in Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata