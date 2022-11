Cerimonia in ricordo del primo ministro ucciso da un estremista ebreo

(LaPresse) – Il premier israeliano uscente Yair Lapid ha ricordato in una cerimonia a Gerusalemme il primo ministro Yitzhak Rabin, ucciso dall’estremista di destra ebreo Ygal Amir in un attentato a Tel Aviv il 4 novembre 1995. Rabin, fautore degli accordi di Oslo con i palestinesi, fu insignito del Premio Nobel per la pace nel 1994. All’omaggio a Rabin hanno preso parte anche il presidente di Israele Isaac Herzog, l’ex capo dello Stato Reuven Rivlin e il ministro della Difesa Benny Gantz. La coalizione di Lapid è uscita sconfitta dalle elezioni politiche di martedì scorso che hanno visto la vittoria della coalizione di destra guidata dall’ex premier Benjamin Netanyahu.

