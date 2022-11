La vittima è una 35enne di origini curde. La sua morte ha provocato una nuova ondata di proteste

In Iran una studentessa curda, Nasrin Ghadri, originaria di Marivan, città del Kurdistan, è morta sabato a Teheran dopo essere stata picchiata alla testa dalla polizia. Lo riferisce la ong Hengaw, con sede in Norvegia, e lo riporta il Guardian. La testata aggiunge che le autorità iraniane non hanno al momento rilasciato commenti sulle cause della morte della donna. Hengaw riferisce inoltre che le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco domenica a una protesta a Marivan scatenata dalla morte della studentessa, provocando 35 feriti. Secondo il gruppo per i diritti, la donna è stata sepolta all’alba senza un funerale su insistenza delle autorità, che temevano che l’evento potesse trasformarsi in occasione di proteste. Il caso ha ricordato la morte della 22enne Masha Amini che ha dato il via all’ondata di proteste che da settimane infiamma il Paese.

