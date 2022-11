I fatti nella regione di Kherson: Tatiana Mudrenko avrebbe accusato di collaborazionismo gli agenti di polizia locale

Una vera e propria esecuzione pubblica per le strade di Skadovsk, nella regione di Kherson. L’avrebbero commessa i filorussi che occupano quel territorio ai danni di un’infermiera di 56 anni. Tatiana Mudrenko, questo il nome della donna, secondo fonti citate dal Financial Times, sarebbe stata impiccata per aver accusato di collaborazionismo gli agenti di polizia locale e gridato “Skadovsk è Ucraina”.

Coprifuoco 24 ore su 24 a Kherson, poi la smentita

Sempre nella regione di Kherson le autorità filorusse hanno introdotto un coprifuoco 24 ore su 24: ad annunciarlo il vicecapo dell’amministrazione locale, Kirill Stremousov. Una scelta effettuata “per difendere la nostra città”, ha detto. Poco dopo l’annuncio, però, è arrivata la smentita, sempre a opera di Stremousov: “Nella città di Kherson non ci sono restrizioni per i residenti che limiterebbero la vita della città. A Kherson, al momento, tutto è sotto il completo controllo delle forze dell’ordine e dell’esercito, la vita va avanti“. I termini del coprifuoco, dunque, restano gli stessi: dalle 22 alle 5 del mattino.

