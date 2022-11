Video del Ministero della Difesa di Mosca: rilasciati 107 soldati

Il Ministero della Difesa russo ha rilasciato un video che mostra uno scambio di prigionieri con l’Ucraina, avvenuto in un luogo sconosciuto. Secondo le autorit√† di Mosca, “107 militari russi che erano in pericolo di morte sono stati rimpatriati” dal territorio controllato da Kiev. Denis Pushilin, capo regionale ad interim nominato da Mosca, ha dichiarato che ciascuna parte avrebbe restituito 107 membri del personale militare, di cui 65 rilasciati dall’Ucraina provenienti dalle regioni di Donetsk e Luhansk. Nell’ultimo scambio di prigionieri, 50 soldati ucraini, inclusi due ex militari dell’acciaieria Azovstal a Mariupol e due civili, sono stati rilasciati sabato 29 ottobre nell’ambito di uno scambio con la Russia, che ha ricevuto in cambio 50 suoi soldati.

