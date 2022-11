Incontri bilaterali per Tajani con i colleghi di Canada e Giappone e con il Segretario di Stato americano

Seconda giornata di lavoro per i ministri degli Esteri del G7 a Munster, in Germania. Dopo i colloqui di ieri, incentrati per la maggior parte sulla guerra in Ucraina, i capi della diplomazia di Germania, Italia, Usa, Regno Unito, Francia, Canada e Giappone, assieme all’alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, si sono ritrovati per discutere in particolar modo di Iran, Asia centrale – con particolare attenzione a stabilità regionale, infrastrutture e connettività, energia e clima – e Africa, con la partecipazione di funzionari di quest’ultimo continente. Ricca l’agenda degli incontri bilaterali del ministro Antonio Tajani, che vedrà i colleghi di Canada e Giappone e il Segretario di Stato americano Antony Blinken.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata