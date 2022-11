Dimostranti in piazza contro la repressione delle proteste nel paese

(LaPresse) Manifestazione di cittadini iraniani a Münster in Germania in occasione della riunione dei ministri degli Esteri dei paesi del G7. La rappresentanza tedesca del Consiglio Nazionale della Resistenza iraniana e delle associazioni iraniane in esilio ha protestato contro la repressione delle dimostrazioni contro il regime in corso nel paese, chiedendo la chiusura delle ambasciate della Repubblica islamica nelle capitali occidentali.

