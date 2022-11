Anche Crosetto conferma l'appoggio al paese guidato da Zelensky: "L'Italia c'è, siamo nazione su cui contare, faremo la nosta parte"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a parlare di Ucraina nel Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate durante la cerimonia di consegna delle decorazioni dell’ordine militare d’Italia al Quirinale. Una cerimonia, dice il Capo dello Stato che “si tiene in un contesto internazionale gravido di preoccupazioni. La guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l’Ucraina sta riportando indietro di un secolo l’orologio della storia. Non possiamo arrenderci a questa deriva”, ha detto Mattarella confermando “il sostegno senza riserve a Kiev“.

“La Repubblica – con i Paesi democratici con cui si è alleata per costruire un ordine internazionale più equo e inclusivo – ha testimoniato fermamente, con la sua politica estera, la vocazione di pace, in coordinamento con le Nazioni Unite e le iniziative dell’Unione Europea e della Nato. Nello svolgimento di questa politica le Forze Armate hanno svolto un ruolo rilevante”, ha aggiunto Mattarella. I comportamenti dei militari “che hanno dato prova di perizia, senso di responsabilità e valore, onorando il giuramento di fedeltà alla Costituzione” esprimono “la tenace volontà della Repubblica di essere un fattore di stabilità internazionale, di promozione di diritti di libertà e di rispetto dei valori universali dei diritti dell’uomo e dei popoli” e “di chi, con risolutezza, sposa la causa del dialogo e della cooperazione, senza mai rinunciare alla pacata e salda difesa dei principi su cui si basa quell’ordinamento internazionale, ispirato alla eguaglianza tra Stati e popoli, che caratterizza l’Organizzazione delle Nazioni Unite”, aggiunge Mattarella.

Presente alla cerimonia anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha ricordato che in “una fase come l’attuale in cui l’architettura di sicurezza globale subisce la minaccia di azioni illegittime”, quali “l’aggressione di uno Stato sovrano”, “l’Italia c’è. E’ una nazione su cui contare e che farà la sua parte per ristabilire la pace e l’ordine internazionale contribuendo a riaffermare il buonsenso anche laddove è mancato affinché il grido della pace si diffonda con sempre nuova forza”.

Ecco chi ha ricevuto i riconoscimenti

La cerimonia di consegna delle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia, conferite nell’anno 2022, in occasione della ricorrenza del Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, si è svolta al Quirinale.

Il Capo dello Stato, insieme al ministro Crosetto, ha consegnato le decorazioni agli insigniti: Generale Enzo Vecciarelli, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Generale di Divisione Franco Federici, Contrammiraglio Luca Pasquale Esposito, Capitano di Fregata Francesco Ruggiero, Generale di Divisione Aerea Gianluca Ercolani, Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti, Tenente Colonnello Maurizio De Guida, Generale di Brigata Giovanni Pietro Barbano, Luogotenente Paolo Dalla Pozza.

Erano presenti il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il vice presidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, in rappresentaanza della Corte Costituzionale, il giudice costituzionale Giulio Prosperetti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, il presidente del Consiglio dell’Ordine militare d’Italia, Andrea Fornasiero, con i componenti il Consiglio dell’Omi e autorità civili e militari.

Prima della cerimonia il Presidente Mattarella ha incontrato una rappresentanza di allievi degli Istituti di formazione militare.

