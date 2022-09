La coppia ha visitato prima l'isola di Anglesey, dove aveva vissuto tra il 2010 e il 2013

(LaPresse) William e Kate in visita ad Anglesey e Swansea in Galles martedì, nella loro prima apparizione nel nuovo ruolo di Principe e Principessa del Galles. I titoli sono stati conferiti alla morte della Regina Elisabetta II, nonna di William. Come figlio maggiore del re, William è diventato anche Duca di Cornovaglia e rimane Duca di Cambridge. Per prima cosa, la coppia reale ha visitato la stazione di salvataggio RNLI di Holyhead, sull’isola di Anglesey, per incontrare l’equipaggio delle imbarcazioni, i volontari e le persone aiutate dal servizio di salvataggio. La coppia ha vissuto sull’isola tra il 2010 e il 2013, quando il principe lavorava come pilota di ricerca e soccorso nella Royal Air Force.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata