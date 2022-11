Il premier britannico: "Non ci sarà prosperità a lungo termine se non agiamo subito"

(LaPresse) Il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato alla Camera dei Comuni che parteciperà alla Cop27, in programma dal 6 al 18 novembre in Egitto, al contrario di quanto aveva dichiarato in precedenza. “Non ci sarà prosperità a lungo termine se non agiamo per il cambiamento climatico. Non c’è sicurezza energetica senza investimenti in fonti rinnovabili. Ecco perché parteciperò alla Cop27 la prossima settimana: per portare avanti l’eredità di Glasgow e per costruire un futuro sicuro e sostenibile”, dice Sunak.

Tra i leader mondiali che prenderanno parte alla conferenza sul clima dell’Onu in Egitto c’è anche Giorgia Meloni.

