Raccolte tonnellate di oggetti personali lasciati dalle vittime e dai sopravvissuti alla tragedia

(LaPresse) Centinaia di scarpe disposte in file ordinate in una palestra di Seul. La polizia ha raccolto le calzature – solo parte di 1,5 tonnellate di oggetti personali lasciati dalle vittime e dai sopravvissuti alla tragedia – nella speranza che i proprietari, o i loro amici e familiari, le recuperino. La maggior parte delle vittime erano donne e molte di loro erano prive di scarpe, il che, secondo gli esperti, riflette la forza dell’ondata di folla che ha strappato le calzature dai piedi nella calca. Le 250 paia di scarpe presenti nella palestra fanno parte di un’enorme collezione di oggetti abbandonati a Itaewon dopo la tragedia. Ci sono anche centinaia di capi di abbigliamento, tra cui cappotti e costumi di personaggi cinematografici, oltre a borse, smartphone, auricolari Bluetooth e alcuni passaporti, tra cui almeno uno appartenente a un cittadino statunitense. I funzionari di polizia di Yongsan, che terranno aperta la palestra per 24 ore fino a domenica, non hanno confermato immediatamente quanti degli oggetti siano stati restituiti ai proprietari.

