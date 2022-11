La struttura è collassata in un fiume, facendo precipitare in acqua centinaia di persone e uccidendo almeno 134 persone

(LaPresse) Il personale militare e gli operatori di emergenza hanno continuato le operazioni di ricerca martedì sul luogo del tragico crollo del ponte pedonale nella città indiana di Morbi, nello stato del Gujarat. Sarebbero almeno 2 i dispersi. La struttura è collassata in un fiume, facendo precipitare in acqua centinaia di persone e uccidendo almeno 134 persone in uno dei peggiori incidenti avvenuti nel Paese negli ultimi anni. Almeno 195 le persone salvate.

