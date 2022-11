In città, inoltre, ancora in vigore le norme anti-Covid

(LaPresse) Migliaia di persone nel centro di Hong Kong per celebrare Halloween lunedì. Dopo la recente strage di Seul, la polizia si è schierata per controllare il flusso di persone. A Hong Kong sono ancora in vigore rigide misure anti-covid per ristoranti e bar, che hanno una capienza massima al 75% della capacità. I ristoranti inoltre non possono fornire servizi di ristorazione dopo la mezzanotte e i bar devono chiudere alle 2:00.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata