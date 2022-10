Decine i dispersi nella provincia di Maguindanao

Oltre 100 persone sono morte nelle Filippine a causa del tifone Nalgae, una delle tempeste più distruttive che abbiano colpito il Paese asiatico quest’anno. Il bilancio delle vittime, purtroppo, sembra destinato ad aumentare, perché sono decine le pesone che risultano scomparse. Gli abitanti di un villaggio sono fuggiti nella direzione sbagliata e sono rimasti sepolti in una frana carica di massi. Quasi due milioni di abitanti sono stati sommersi dalle inondazioni in diverse province. Almeno 53 delle circa 100 persone morte – per lo più a causa di inondazioni e smottamenti – vivevano nella provincia di Maguindanao, nella Regione Autonoma nel Mindanao Musulmano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata