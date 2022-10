Una nota dell'Alto Rappresentante, Josep Borrell: "Amplieremo nostre relazioni"

“A seguito dell’annuncio ufficiale della Corte elettorale superiore del Brasile, l’Ue si congratula con Luiz Inácio Lula da Silva come presidente eletto e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho come vicepresidente eletto”. Così in una nota l’Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell.

“L’Ue – prosegue la nota – elogia la Corte elettorale in particolare per il modo efficace e trasparente con cui ha svolto il suo mandato costituzionale in tutte le fasi del processo elettorale, dimostrando ancora una volta la forza delle istituzioni brasiliane e la loro democrazia”.

“L’Ue e il Brasile – aggiunge Borrell – hanno un partenariato strategico di lunga data, basato su valori condivisi e sul rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Ci impegniamo ad approfondire e ampliare le nostre relazioni con il Brasile in tutte le aree di reciproco interesse, compresi il commercio, l’ambiente, i cambiamenti climatici e l’agenda digitale a vantaggio dei nostri cittadini. Rafforzeremo anche il nostro lavoro insieme a favore di uno sviluppo inclusivo, giusto e sostenibile”.

“Non vedo l’ora – conclude Borrell – di lavorare insieme al presidente Lula e al suo governo, nonché al nuovo Congresso e alle autorità statali”.

