Il numero uno degli Stati Uniti ha fatto i complimenti per la vittoria al neo presidente brasiliano

“Mando le mie congratulazioni a Luiz Inácio Lula da Silva per la sua elezione a prossimo presidente del Brasile dopo elezioni libere, eque e credibili. Non vedo l’ora di lavorare insieme per continuare la cooperazione tra i nostri due Paesi nei mesi e negli anni a venire”. Così in un tweet il presidente Usa, Joe Biden, si congratula con il neo eletto presidente del Brasile.

I send my congratulations to Luiz Inácio Lula da Silva on his election to be the next president of Brazil following free, fair, and credible elections. I look forward to working together to continue the cooperation between our two countries in the months and years ahead.

— President Biden (@POTUS) October 31, 2022