Faccia a faccia tra il presidente americano e il premier indiano

(LaPresse) Incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro indiano, Narendra Modi a margine del vertice ‘Quad’ in corso a Tokyo. Come spiegato dal capo della Casa Bianca davanti ai giornalisti, i due hanno discusso “gli effetti in corso dell’invasione brutale e non giustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e le conseguenze che ha sull’intero ordine mondiale”.

