Le vittime della calca di Halloween sono per lo più giovani

(LaPresse) Urla, pianti e malori nel centro di assistenza allestito a Seul per i genitori e i parenti dei ragazzi dispersi dopo la calca che si è verificata nella capitale sudcoreana, in occasione dei festeggiamenti di Halloween. Una donna, accompagnata da un uomo, è stata vista crollare a terra in lacrime. Il governo sudcoreano ha allestito un ufficio temporaneo per ricevere le segnalazioni di persone scomparse a causa dell’incidente.

