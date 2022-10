Carla Zambelli entra in un bar e punta l'arma contro un uomo: le immagini pubblicate sui social diventano virali

(LaPresse) Una deputata federale brasiliana, sostenitrice del presidente Jair Bolsonaro, ha inseguito per strada, pistola in mano, un uomo a San Paolo. In un video pubblicato sui social si vede Carla Zambelli, che ha detto di esser stata aggredita, entrare in un bar e puntare l’arma contro l’uomo fino a quando questo non viene immobilizzato.

