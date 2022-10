Dopo le piogge torrenziali il fiume El Cojo ha rotto gli argini causando danni devastanti

Le piogge torrenziali hanno provocato gravi danni in Venezuela in particolare nalla città di Macuto. Il fiume El Cojo ha rotto gli argini sommergendo le strade del centro abitato. Non sono state segnalate vittime ma l’inondazione ha riportato alla memoria il disastro del 1999, quando gran parte della città fu sepolta da una frana che causò migliaia di morti.

