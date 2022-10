La figlia della Regina Elisabetta in visita ufficiale in Uganda per quattro giorni

(LaPresse) La principessa Anna ha visitato un’accademia di formazione per conducenti della Transaid a Entebbe, in Uganda. L’istituto fondato da Save the Children prepara autiste di camion donne, professione tipicamente maschile. La figlia della Regina Elisabetta è stata in visita ufficiale in Uganda per quattro giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata