Manifestazione a sostegno della comunità LGBTQIA+

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade della città di Taipei per il Taiwan Pride del 2022, l’evento annuale a sostegno della comunità LGBTQIA+ universalmente riconosciuto come il più grande dell’Asia. Gli organizzatori hanno stimato che un totale di oltre 120.000 persone hanno partecipato alla marcia, nonostante il tempo piovoso. Quest’anno ricorre il 20° anniversario del Pride di Taiwan. Il primo si è tenuto nel 2003, con solo 700 persone radunate in un parco nel centro di Taipei. Nel maggio 2019 Taiwan è diventato il primo Paese asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

