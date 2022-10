La manifestazione sotto la pioggia è andata in scena a Rio de Janeiro

La pioggia non ha fermato i sostenitori di Lula scesi in piazza a Rio de Janeiro in vista del ballottaggio di domenica per le presidenziali brasiliani che vedrà il leader di sinistra sfidare il presidente uscente Jair Bolsonaro. Alla manifestazione hanno partecipato moltissime donne e molti attivisti con bandiere LgbtQ. Venerdì è andato in scena in tv il duello tra i due candidati che si sono scambiati accuse e pesanti offese personali.

