I due candidati alla presidenza si sono affrontati in un dibattito televisivo discutendo soprattutto delle difficoltà economiche del Paese

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva si sono affrontati in un dibattito finale in televisione prima del ballottaggio di domenica, incentrato principalmente sulle difficoltà economiche del Paese. I due non si sono risparmiati critiche e accuse durante il dibattito, che potrebbe influenzare alcuni dei pochi elettori indecisi nella corsa serrata tra i due candidati alla presidenza. Lula, che guida nei sondaggi, si è impegnato ancora una volta a incrementare la spesa per sostenere i più bisognosi, anche se non ha delineato un piano chiaro su come raggiungerlo. Ha evidenziato, inoltre, che il governo Bolsonaro non ha ancora previsto un aumento del salario minimo al di sopra dell’inflazione. “Quest’uomo ha governato per quattro anni e non c’è stato l’1% di un aumento reale“, ha detto da Lula durante il dibattito su Globo Tv a Rio de Janeiro, durato circa due ore.

