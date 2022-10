Operazione della Ong tedesca Humanity SOS

La nave ‘Humanity 1’ della Ong tedesca ‘Humanity SOS’ ha soccorso almeno 180 migranti nel Mar Mediterraneo nell’arco di cinque giorni di perlustrazione in acque internazionali tra Malta e la Libia. Lo ha fatto sapere la stessa Ong con sede a Berlino. I migranti sono stati salvati in cinque diverse operazioni tra il 22 e il 26 ottobre. 179 sono ancora a bordo poiché un migrante è stato evacuato il 27 ottobre per ricevere cure mediche a terra. Secondo la Ong, la nave ha già chiesto cinque volte un porto sicuro, ricevendo ogni volta una risposta negativa.

