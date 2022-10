Il presidente nel suo discorso serale: "I barbari stanno attaccando la nostra energia. L'importante è mantenere la luce nei nostri cuori"

(LaPresse) “I barbari stanno attaccando la nostra energia. Ma sono sicuro che attraverseremo questa oscurità con coraggio e dignità. L’importante è mantenere la luce nei nostri cuori. Sono sicuro che l’Ucraina sia la luce principale per tutti noi. Per il suo bene, vinceremo”. Così il presidente ucraino Volodymr Zelensky in un passaggio del suo discorso serale su telegram.

