L'operazione da 20 milioni di dollari di Chakrapong 'Anne' Chakrajutathib

Una magnate dell’economia thailandese e attivista transgender ha acquistato l’organizzazione di Miss Universo per 20 milioni di dollari: lo ha annunciato mercoledì la sua società. Chakrapong ‘Anne’ Chakrajutathib, che controlla la JKN Global Group Public Co. Ltd., è una celebrità in Tailandia e ha partecipato a reality show. Si è dichiarata una donna transgender. Ha contribuito a fondare un gruppo no-profit, Life Inspired For Transsexual Foundation, per promuovere i diritti dei trans. Giovedì Chakrapong ha dichiarato in una conferenza stampa a Bangkok che si tratta di un’operazione “estremamente importante non solo per me, non solo per JKN Global Group Public Limited, ma per tutte le donne e le donne trans”. “È per questo che ho acquisito l’organizzazione di Miss Universo. Fa parte della mia personale missione di vita: mi piacerebbe potenziare, insegnare, guidare e ispirare tutte le donne dell’universo”, ha dichiarato.

